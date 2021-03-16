ميسي يقود انتفاضة برشلونة في مباراته الـ767

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 09:05 صباحا
الأرجنتيني ليونيل ميسي (فرانس برس)

قاد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة إلى مواصلة انتفاضته واستعادة المركز الثاني من غريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب على ضيفه هويسكا 4-1 الإثنين في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي الذي خاض مباراته الـ767 بألوان النادي الكتالوني معادلا الرقم القياسي الذي كان بحوزة زميله السابق تشافي هرنانديس، الهدفين الأول والرابع لبرشلونة في الدقيقتين 13 و90، وصنع الهدف الثالث للمدافع أوسكار مينغويسا (53)، فيما سجل الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني (35)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسجل رافايل الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء، وتابع النادي الكتالوني نتائجه الرائعة محليا بتحقيقه الفوز الرابع تواليا والرابع عشر في مبارياته الـ17 الأخيرة في «الليغا» والتي لم يذق فيها طعم الخسارة.

وتعود الخسارة الأخيرة لبرشلونة في الدوري إلى الخامس من ديسمبر الماضي عندما سقط أمام مضيفه قادش 1-2، واستفاد برشلونة جيدا من تعثر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه خيتافي سلبا السبت، فشدد الخناق عليه مقلصا الفارق بينهما إلى أربع نقاط، واستعاد فارق النقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز بصعوبة على ضيفه إلتشي السبت أيضا.

وبثنائيته، احتفل القائد ميسي بأفضل طريقة ممكنة بمعادلته الرقم القياسي في عدد المباريات مع النادي الكتالوني بخوضه المباراة 767 في مختلف المسابقات منذ العام 2004 محققا إنجاز زميله السابق لاعب الوسط تشافي المدرب الحالي لنادي السد القطري، وخاض تشافي العدد ذاته من المباريات في 17 عاما مع النادي الكتالوني قبل أن يتركه العام 2015.

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