الإصابة تحرم أوباميكانو من الانضمام لصفوف منتخب فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 11:32 مساء
مدافع لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو اوباميكانو. (فرانس برس)

أعلن نادي لايبزيغ ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، الإثنين أن مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، سيغيب عن الملاعب بين 10 و14 يوما بسبب إصابة تعرض لها الأحد في البوندسليغا ستحرمه على الارجح من الانضمام إلى صفوف منتخب بلاده الأسبوع المقبل.

ويعاني أوباميكانو (22 عاما) من مشكلة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن تعرض لها في مباراته ضد اينتراخت فرانكفورت في ختام المرحلة الخامسة والعشرين اضطرته إلى ترك مكانه للوكاس كلوسترمان (28)، وأكد النادي على موقعه على الإنترنت أنه "يتعين عليه التوقف عن اللعب لمدة من 10 إلى 14 يوما".

ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الخميس عن تشكيلته للمباريات الدولية المقررة مارس الحالي ضد أوكرانيا وكازخستان والبوسنة ضمن تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وفي حال غاب أوباميكانو عن تشكبلة منتخب بلاده، فيسكون جاهزا لخوض القمة ضد فريقه المستقبلي بايرن ميونيخ المتصدر في الثالث من أبريل المقبل في قمة المرحلة السابعة والعشرين.

ووقع أوباميكانو قبل أسابيع عقدا مدته خمسة أعوام للعب مع بايرن ميونيخ اعتبارا من الموسم المقبل مقابل 42,5 مليون يورو، قيمة البند الجزائي في عقده مع لايبزيغ والذي كان سينتهي عام 2023.

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