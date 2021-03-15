سقوط مفاجئ لباريس سان جيرمان وليل يخطف تعادل من موناكو

برونو جينيزيو (فرانس برس)

عاد ليل المتصدر بنقطة التعادل من أرض موناكو المرشح القوي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بهدف لكل فريق، الأحد، في المرحلة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في حين لم يستغل باريس سان جيرمان الأمر لكي يتصدر الترتيب، وذلك بخسارته المفاجئة على ملعبه أمام نانت 1-2.

وبعد تعادلين مع بريست وستراسبورغ، أهدر ليل الشمالي نقطته السادسة في خمس مباريات، ورفع ليل، حامل اللقب 3 مرات، آخرها في 2011، رصيده إلى 63 نقطة، مقابل 60 لسان جرمان، حامل اللقب سبع مرات في آخر ثماني سنوات، و60 أيضًا لليون الذي تعادل على أرض رينس 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان موناكو، رابع الترتيب مع 56 نقطة، قادرًا على حسم المباراة في الوقت القاتل، لكن مايك مينيان حرم المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش من منح فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش نقاط المباراة الثلاث.

وعلى ملعب بارك دي برانس، لم يكن أشد المتشائمين من أنصار باريس سان جرمان يتوقعون خسارة فريقهم أمام نانت صاحب المركز قبل الأخير، لكن ذلك ما حصل فعلًا على الرغم من تقدم فريق العاصمة بهدف سجله الألماني يوليان دراكسلر بتسديدة يسارية زاحفة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

لكن نانت الذي يشرف على تدريبه مدرب سان جرمان السابق أنطوان كومبواريه رد التحية في الشوط الثاني، فأدرك التعادل أولًا عبر راندال كولو مواني، قبل أن يسجل له النيجيري موزيس سيمون هدف الفوز في الدقيقة 71.

ويتعين على سان جرمان أن يستعيد توازنه وتحديدًا على حساب منافسيه على اللقب؛ لأنه يحل ضيفًا على ليون ثم يستقبل ليل في الجولتين المقبلتين، كما أنه يلتقي ليل أيضًا في ربع نهائي كأس فرنسا الأربعاء المقبل.

ووضع رين حدًّا لسلسلة سوداء من ست خسارات متتالية، بفوزه في باكورة مباريات مدربه الجديد برونو جينيزيو على ملعبه أمام ضيفه ستراسبورغ 1-صفر، ويعود الفوز الأخير لرين إلى 17 يناير الماضي، مُني بعدها بخمس خسارات في الدوري، وسادسة في مسابقة الكأس.