إنتر يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بفوز ثامن تواليًا

لاوتارو يحتفل بهدفه (فرانس برس)

عانى إنتر المتصدر لتحقيق انتصاره الثامن تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، على أرض تورينو 2-1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين، لكنه ابتعد بفارق 9 نقاط عن وصيفه وجاره ميلان الذي سقط على أرضه أمام نابولي صفر-1، فيما سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية ليوفنتوس في 32 دقيقة بلسمت جراح خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع إنتر رصيده إلى 65 نقطة من 27 مباراة، مقابل 56 لجاره ميلان الثاني و55 ليوفنتوس حامل اللقب في آخر 9 مواسم علما بأن الأخير يملك مباراة مؤجلة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويحلم إنتر بلقب أول في «سيري أ» منذ تحقيقه ثلاثية تاريخية عندما فاز بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في العام 2010 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وجلس على المدرجات مدرب إنتر أنتونيو كونتي بسبب إيقافه، ومرة جديدة، احتاج «نيراتزوري» إلى الثنائي الهجومي الضارب المؤلف من البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لإنقاذه.

وبعد دخول الدنماركي كريستيان أريكسن عقب الاستراحة، تحسّن أداء إنتر، وافتتح لوكاكو التسجيل من نقطة الجزاء، رافعا رصيده إلى 19 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

لكن تورينو عادل بعد معمعة داخل المنطقة عبر أنتونيو سانابريا، قبل أن يحتاج إنتر للمسة رأسية قاتلة وذكية من لاوتارو في الدقيقة 85 حسم بها النقاط الثلاث، اثر تمريرة من المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس.

وهذا الهدف الرابع عشر للاوتارو في 27 مباراة هذا الموسم، معادلا رقمه في الدوري الإيطالي عندما سجل 14 هدفا في 35 مباراة في موسم 2020.

وتُعدّ النتيجة قاسية على تورينو الذي أصبح مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول المسابقة الإيطالية الكبرى.