جوارديولا يتمنى عودة ستونز إلى المنتخب الإنجليزي

ستونز. (تويتر)

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني بيب جوارديولا، أن لاعبه جون ستونز صاحب الـ26 عاماً يستحق العودة لصفوف المنتخب الإنجليزي.

وسجل المدافع جون ستونز الهدف الأول لفريقه خلال المباراة التي فاز فيها على مضيفه فولهام 3-0، السبت بالدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "ستونز يستحق الاستدعاء للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت يعرف بالطبع أكثر مني ما يحتاجه، ولكنني سأكون سعيداً بعودته إلى صفوف المنتخب الإنجليزي بمجرد حدوث هذا".

وأضاف: "كانت مباراة الأمس عرضاً رائعاً آخر لستونز، وبغض النظر عن هدفه المهم للغاية ، قدم ستونز أداء جيدا".

وظهر ستونز بمستو متميز مع مانشستر سيتي في الشهور الماضية، ما أثار جدلاً بشأن إمكانية استدعائه لصفوف المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2019 .

وكان ستونز فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي ولكنه كافح من أجل العودة إليها حتى أصبح أحد مفاتيح لعب الفريق الأساسية هذا الموسم.

وشارك ستونز في 25 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات هذا الموسم، ومن بينها 18 مباراة في الدوري الإنجليزي خاضها ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

ومن المنتظر أن يعلن جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي في الأسبوع المقبل عن قائمة الفريق استعدادا لمبارياته المرتقبة أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وشارك ستونز في 39 مباراة دولية منذ استدعائه لصفوف منتخب بلاده للمرة الأولى في 2014 .

وكان ستونز ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وسجل هدفين في مباراة الفريق التي فاز فيها على بنما 6-1.