رونالدو يعوض الخروج الأوروبي مع يوفنتوس بـ«هاتريك كالياري»

فريق يوفنتوس. (تويتر)

حقق يوفنتوس فوزًا سهلًا على حساب مضيفه كالياري، بنتيجة (3-1)، على ملعب سردينيا أرينا، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية يوفنتوس بالدقائق (10) و(25) من ركلة جزاء و(32)، فيما سجل جيوفاني سيميوني هدف كالياري بالدقيقة (61).

وبفوزه رفع يوفنتوس رصيده إلى 55 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة بالمركز الـ17.

يأتي هذا الفوز، ليعيد بعضًا من الاتزان ليوفنتوس، الذي صدم محبيه بخروجه المبكر والمباغت من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي.