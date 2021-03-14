«ليستر» يهين «شيفيلد».. ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي. (تويتر)

واصل المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو تقمص دور البطولة مع «ليستر سيتي» بعد أن سجل ثلاثية «هاتريك» قاد بها فريقه لاكتساح «شيفيلد يونايتد» بخماسية نظيفة واقتناص وصافة البريميرليغ موقتًا، على ملعب كينج باور ستاديوم، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح صاحب الـ24 عامًا حفلة الأهداف لأصحاب الأرض في الدقيقة (39)، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول، وفي الدقيقة (64) عزز النجم الإسباني أيوزي بيريز من تقدم «ليستر» بهدف ثانٍ.

ثم واصل إيهيناتشو مسلسل تألقه وهز شباك الضيوف بهدفين متتاليين في غضون 9 دقائق (69 و78)، ليكلل مجهوده بـ«الهاتريك»، قبل أن تتكفل النيران الصديقة باختتام الخماسية في الدقيقة (80) عن طريق إيثان أمبادو.

واستمر «نجم» إيهيناتشو في البزوغ مع كتيبة المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز، خلال المباريات الأخيرة، حيث سجل في 3 مباريات متتالية، ويرفع محصلته إلى 6 أهداف في البريميرليغ.

وضرب «الثعالب» أكثر من عصفور بهذا الفوز العريض، أولها مواصلة الانتصارات في الدوري للجولة الثانية على التوالي، وهو الانتصار الـ17 لهم هذا الموسم.

واقتنص المتوج بلقب البريميرليغ في 2016 أيضًا الوصافة موقتًا من مانشستر يونايتد، الذي سيخوض اختبارًا صعبًا عندما يستقبل وست هام يونايتد الليلة على ملعب أولد ترافورد، بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين موقتًا عن الشياطين الحمر.

على الجانب الآخر، لم يتغير شيئا بالنسبة ل«شيفيلد» الذي واصل مسلسل الهزائم، الـ23 هذا الموسم، الرابعة خلال آخر 5 جولات مقابل انتصار وحيد، ليظل قابعا في قاع الجدول برصيد 14 نقطة، ويصبح أقرب الهابطين إلى القسم الثاني «التشامبيونشيب».