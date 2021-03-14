شيفيلد يونايتد يقيل مدربه «وايلدر» بالتراضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 03:44 مساء
كريس وايلدر (فرانس برس)

أعلن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت تخليه عن خدمات مدربه كريس وايلدر بالتراضي عشية مباراته مع مضيفه ليستر سيتي في المرحلة الثامنة والعشرين.

وقال النادي في بيان «مجلس الإدارة وكريس وايلدر الذي قاد الفريق إلى أكثر من 100 فوز في ما يقرب من 5 مواسم في برامال لاين، اتخذا القرار بعد مناقشته»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقاد وايلدر شيفيلد يونايتد في 227 مباراة، حقق خلالها الفوز في 106 مقابل 44 تعادلا و77 خسارة، بما في ذلك 22 خسارة في 28 مرحلة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 14 نقطة بفارق 12 نقطة عن أول المراكز المبقية في الدوري الممتاز قبل عشر مراحل من نهاية الموسم.

وقال وايلدر الذي لعب في النادي كظهير أيمن في التسعينيات: «كان تدريب شيفيلد يونايتد مغامرة خاصة ولن أنساها أبدًا».

وقاد وايلدر فريق مسقط رأسه من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز حيث حقق الموسم الماضي أفضل مركز في تاريخه بإنهائه في المرتبة التاسعة.

وكتب النادي «من الآن فصاعدا، سيركز النادي على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وإذا هبطنا، فسنستعد لبطولة الدرجة الثانية»، دون تحديد من سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
عاشر أغنى رجل في أفريقيا يحكم «كاف».. قصة صعود الملياردير موتسيبي
رياضة عالمية
«الأرصاد» يعلن توقعاته للطقس من السبت إلى الإثنين
ليبيا
المنفي في كلمة للشعب: سندعم مسار «5+5».. والجهد الأكبر سينصب على المصالحة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يموت 10 مرات في ليلة