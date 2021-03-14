رقم قياسي في «تريبل دابل» بالدوري الأميركي للسلة

دوري كرة السلة الأميركي (فرانس برس)

شهد أمس السبت رقما قياسيا في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي من حيث عدد الـ«تريبل دابل» في يوم واحد، وأبرزها لنجمي ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وبروكلين نتس جيمس هاردن.

وحقق خمسة لاعبين الأحد «تريبل دابل»، أي وصلوا إلى 10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية الفردية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها، وهو أمر لم يحصل سابقا في يوم واحد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورغم تألق نجم الـ«تريبل دابل» راسل وستبروك بتسجيله 42 نقطة مع 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، خرج نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس سابقا خاسرا من مواجهة فريقه الجديد واشنطن ويزاردز وميلووكي باكس 119-125، بعدما افتقد إلى جهود زميله برادلي بيل، أفضل مسجل في الدوري حتى الآن، بسبب إصابة في الركبة.

وحقق وستبروك الـ«تريبل دابل» للمرة الحادية عشرة هذا الموسم، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب ويزاردز السقوط على أرضه والهزيمة الثالثة تواليا والـ23 في 37 مباراة، بعدما عجز عن الحد من خطورة أنتيتوكونمبو الذي حقق بدوره الـ«تريبل دابل» للمباراة الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم، بتسجيله 33 نقطة مع 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وكان بإمكان الفوز أن يذهب لأي من الفريقين بعدما نجح ويزاردز في إدراك التعادل 119-119 قبل 41 ثانية على النهاية، لكن كريس ميدلتون (16 نقطة) سجل رميتين حرتين في آخر 32,9 ثانية ثم أجبر وستبروك على القيام بتسديدة خاطئة، ما مهد الطريق أمام فريقه الذي برز في صفوفه أيضا جرو هوليداي بتسجيله 10 من نقاطه الـ18 في الربع الأخير، لتحقيق فوزه الثالث تواليا والثامن في آخر تسع مباريات.