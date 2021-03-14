وفاة أسطورة الملاكمة «هاغلر» عن 66 عاما

مارفن هاغلر (فرانس برس)

خسرت الملاكمة العالمية السبت أحد أبرز أساطيرها في فئة الوزن المتوسط الأميركي مارفن هاغلر الذي فرض هيمنته من دون منازع بين 1980 و1987، عن 66 عاما، بحسب ما أفادت به زوجته كاي جي، التي قالت في منشور لها على صفحة الملاكم الأسطوري عبر «فيسبوك» إن زوجها توفي في منزل العائلة.

وكتبت «آسف لإصدار إعلان حزين للغاية، اليوم ولسوء الحظ، توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في نيو هامبشير، تطلب عائلتنا أن تُحترم خصوصيتنا خلال هذا الوقت الصعب»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبدأ هاغلر الذي أطلق عليه «مارفيلوس مارفن»، أي مارفن الرائع، مشواره في الحلبات العام 1973 وخاض بعض المباريات الملحمية في العصر الذهبي لهذه الرياضة، منهيا مسيرته في 1987 بسجل مذهل مع 62 فوزا، بينها 52 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.

وكان الانتصار الأكثر شهرة لـ«مارفيلوس مارتن» العام 1985 في سيزرز بالاس في لاس فيغاس ضد توماس هيتمان هيرنز في مبارزة استمرت لثماني دقائق وحسب، لكنها اعتبرت من كلاسيكيات الرياضة.

فبعد جولة أولى مليئة باللكمات القوية عانى فيها هيرنز من كسر في يده اليمنى، أصيب هاغلر بجرح في الرأس في أوائل الجولة الثانية.

وقام طبيب بفحص هاغلر في الجولة الثالثة ثم منحه الضوء الأخضر لمواصلة النزال، وبعدها أمطر مارفيلوس مارفن منافسه باللكمات وأرماه أرضا.

نهض هيرنز في محاولة لمواصلة المبارزة، لكنه سرعان ما سقط مجددا بين ذراعي الحكم ريتشارد ستيل.

فاز هاغلر بلقب المجلس العالمي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية للوزن المتوسط العام 1980، متفوقا على البريطاني آلان مينتر في الجولة الثالثة على ويمبلي أرينا في لندن، ثم أضاف إلى سجله اللقب الأول الذي منحنه الاتحاد الدولي للملاكمة في العام 1983.

ودافع هاغلر عن لقبه بلا منازع في 12 مناسبة، بما في ذلك فوزه بالإجماع بعد 15 جولة على البنمي روبرتو دوران في العام 1983، وانتصاره الأخير على الأوغندي جون موغابي في العام 1986 في الجولة الحادية عشرة بالضربة القاضية.