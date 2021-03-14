فصل جديد من التحقيقات مع بلاتيني

الفرنسي ميشال بلاتيني (فرانس برس)

سيمثل الفرنسي ميشال بلاتيني أمام المدعين العامين السويسريين لمدة ثلاثة أيام متتالية الأسبوع المقبل، وذلك للإجابة على أسئلة في إثنتين من مجموعة القضايا التي لا تزال تقض مضجع كرة القدم العالمية وقادتها، إن كان في الماضي أو الحاضر.

ومن المقرر أن يتم استجواب الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيرن يومي الإثنين والثلاثاء بشأن قضية الفساد التي حطمت حلمه في الوصول إلى رئاسة الاتحاد الدولي «فيفا» بعد سقوط السويسري جوزف بلاتر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يصل بلاتيني الأربعاء إلى سارنين، على بعد 80 كيلومترا شرق بيرن، لكن هذه المرة كشاهد في تحقيق يطال نائبه السابق في الاتحاد الأوروبي والرجل الذي تولى بدلا منه قيادة فيفا السويسري الآخر جاني إنفانتينو.

وهاتان القضيتان ليستا سوى جزء من الإجراءات التي تطال فيفا ومسؤوليه السابقين والحاليين.