بايرن يعزز صدارته برقم تهديفي جديد لـ«ليفاندوفسكي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 11:21 مساء
روبرت ليفاندوفسكي (فرانس برس)

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني في كرة القدم بفوزه السهل على مضيفه فيردر بريمن 3-1 بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أصبح به ثاني أفضل هداف في تاريخ «البوندسليغا» السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين حاسمتين لليون غوريتسكا (22) وسيرج غنابري (35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني (67) ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ «البوندسليغا» مشاركة مع النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم، كلاوس فيشر، برصيد 268 هدفًا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسجل نيكلاس فولكروغ هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 86،.
يذكر أن الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق المدفعجي غيرد مولر برصيد 365 هدفًا في 427 مباراة، وهو الهدف الـ32 لليفاندوفسكي هذا الموسم، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفًا موسم 1971-1972.

وأكد ليفاندوسكي عشقه لهز شباك فيردر بريمن كونه الفريق الذي سجل فيه أكبر عدد من الأهداف في الدوري، حيث رفعها إلى 21 هدفًا في 21 مباراة ضده، كما أكد النادي البافاري عقدته لبريمن الذي لم يفز عليه منذ 13 عامًا.

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