نيكولوز يحرز لقب الدوحة للتنس بعد إخراج فيدرر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 10:13 مساء
الجورجي نيكولوز (فرانس برس)

أحرز الجورجي نيكولوز باسيلا شفيلي المصنف 42 عالميًّا في لعبة التنس، اللقب الرابع في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، الثالث عشر، 7-6 (7-3) و6-1 السبت في المباراة النهائية في الدوحة.

وتوج باسيلا شفيلي (29 عامًا) مشواره الرائع في الدوحة خصوصًا إخراجه السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول عالميًّا سابقًا من الدور ربع النهائي قبل إطاحة الأميركي تايلور فريتز في دور الأربعة، ليحرز اللقب الرابع في مسيرته بعد دورتي هامبورغ (2018 و2019) والصين المفتوحة (2018)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

في المقابل، فشل باوتيستا، المصنف خامسًا في الدورة، في إحراز لقبها للمرة الثانية بعد الأولى العام 2018، وخسر النهائي الثاني على التوالي بعد سقوطه أمام البلجيكي دافيد غوفان في دورة مونبلييه أواخر فبراير الماضي.

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