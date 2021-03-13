لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 08:48 مساء
تيو هرنانديز (فرانس برس)

يأمل الظهير الأيمن الأساسي في نادي ميلان الإيطالي تيو هرنانديز، في استدعائه إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليلعب إلى جانب شقيقه لوكاس مع منتخب الزرق.

وقال المدافع البالغ 23 عامًا في مقابلة مع أسبوعية «سبورتويك»: «أنا في الانتظار، لم يتصل بي أحد بعد»، وعن توقعه للعب في تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب المتوجة بلقب مونديال 2018 للمرة الثانية في تاريخها، أضاف هرنانديز: «منذ سنتين، موعد قدومي إلى ميلان، ألعب أيضًا كي أذهب إلى المنتخب»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وتابع اللاعب الذي عبر مرارًا عن رغبته باللحاق بالزرق أو الاحتفال على طريقة مسك سماعة الهاتف: «أحلم باللعب مع شقيقي في المنتخب».

وبالإضافة إلى المنافسة القوية في المنتخب، حيث يشغل شقيقه لوكاس، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، مركز الظهير أيضًا، يدفع تيو، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقًا، ثمن رفضه اللحاق بمنتخب فرنسا للشباب في العام 2017 مفضلًا العطلة الصيفية في ماربيا: «كنت يافعًا، لم أفهم أهمية الأمر».

ويحتل ميلان المركز الثاني راهنًا في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق ست نقاط عن جاره ومنافسه اللدود إنتر.

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