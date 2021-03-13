مويز ينتفض مع وست هام ويستهدف مانشستر يونايتد من أجل كبار أوروبا

الإسكتلندي ديفيد مويز (فرانس برس)

يعود الإسكتلندي ديفيد مويز مدرّب نادي وست هام إلى مانشستر الأحد لمواجهة الشياطين الحمر، بعدما استعاد سمعته إثر فترة مخيّبة تلت مشواره المحبط في ملعب أولد ترافورد.

يعيش مويز موسما رائعا مع وست هام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبحال فوزه على أرض فريقه السابق، سيعزّز حظوظه المفاجئة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

سيكون حلول فريق شرق لندن بين الأربعة الأوائل والتأهل إلى المسابقة القارية الأولى، بمثابة مفاجأة نارية في البريميرليغ التي يسيطر عليها أمثال طرفي مانشستر سيتي ويونايتد، ليفربول، تشيلسي، توتنهام وآرسنال.

يحتل وست هام راهنا المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي ولعب مباراة أقل، ويخوض مواجهة يونايتد بعد فوزه ثلاث مرات في آخر أربع مباريات في الدوري.

كما أن وست هام ليس بعيدا نظريا عن يونايتد الثاني، فبحال إحرازه النقاط الثلاث في عقر دار الفريق الأحمر، بالإضافة إلى مباراته المؤجلة، سيتساوى معه بعدد النقاط، مع الدخول في الخط المستقيم الأخير لنهاية الدوري.

قال مويز: «إذا أحرزنا النقاط الثلاث في أولد ترافورد، سيكون إنجازا كبيرا لنا، نعيش فترة جيدة جدا منذ مطلع السنة، نلعب جيدا ونريد متابعة هذا المشوار».