فيرشتابن الأسرع في اليوم الأول من التجارب التحضيرية لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 01:12 مساء
التجارب التحضيرية لـ«فورمولا 1» (فرانس برس)

سجل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن لقب الأسرع الجمعة على حلبة البحرين الدولية، في اليوم الأول من التجارب التحضيرية للموسم الجديد من بطولة العالم لـ«الفورمولا واحد».

وتمتد التجارب التحضيرية لثلاثة أيام استعدادا لبدء الموسم الجديد الذي ينطلق في 28 مارس الجاري من حلبة البحرين، بعدما تم تأخير الانطلاق لأسبوع وترحيل السباق الأسترالي الافتتاحي إلى موعد لاحق بسبب قيود السفر المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان فيرشتابن السائق الأكثر وجودا على الحلبة في اليوم الأول، إذ شارك في جولتي التجارب وخاض 139 لفة، متقدماً في أسرعها على سائقي ماكلارين مرسيدس البريطاني لاندو نوريس (46 لفة) وألبين رينو الفرنسي إستيبان أوكون (129 لفة).

ورغم أن حصة بعد الظهر شهدت عاصفة رملية، مع تأثر ظروف الحلبة بشكل ملحوظ، فإن مستويات التماسك تحسنت بمرور الوقت، وتمكن العديد من السائقين من تحسين أوقاتهم وأبرزهم فيرشتابن الذي يعتبر المنافس الأبرز هذا الموسم لبطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، الذي اكتفى الجمعة بالمركز العاشر بعدما خاض 42 لفة فقط.

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