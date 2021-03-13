زيدان يدافع عن صفقة الـ100 مليون يورو المعطلة في ريال مدريد

زين الدين زيدان (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، أنه لديه ملء الثقة أن الدولي البلجيكي إدين هازارد سيقوم بعمل جيد جدا فور عودته إلى الملاعب متعافيا من إصابات تعيق مشاركاته مع النادي الملكي.

وغاب هازارد عن المباريات السبع الأخيرة لفريقه بسبب إصابة في الفخذ، ولكن من المرجح أن يرتدي مجددا القميص الأبيض، على غرار قائد الفريق سيرخيو راموس أمام إلتشي اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإسباني «الليغا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وستكون هذه العودة بمثابة جرعة ثقة إضافية للنادي الملكي قبل استضافة أتالانتا الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، حيث فاز الريال بهدف ذهابا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل استضافة إلتشي على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»: «نحن سعداء لاستعادة سيرخيو وإدين، الفكرة أن يحصلا على بعض الدقائق، ولاحقا سنرى».

وصل هازارد إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو في يوليو 2019، إلا أن لعنة الإصابات لاحقت البلجيكي الذي لم يخض هذا الموسم سوى تسع مباريات أساسيا، كما غاب عن مباراة بسبب إصابته بفيروس «كورونا».

وتابع المدرب الفرنسي: «يبدو بحالة بدنية وذهنية جيدة، تجاوز كل هذه الإصابات، كل هذه الآلام والآن يبدو بحالة جيدة، لهذا السبب هو معنا وآمل في أن يتمكن من اللعب».

وأردف قائلا: «تعرض لإصابات طويلة وهو أمر لم يختبره سابقاً، ولكنه تعاقد لفترة طويلة وأعتقد أنه عندما يتعافى، سيكون رائعا، أنا متأكد من هذا الأمر».

وأشار نجم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق إلى الصعوبة عندما «يتعرض اللاعب لإصابة ولا يكون لائقا بنسبة 100 في المئة، ولكن أنا متأكد أنه سيقوم بعمل رائع هنا».

وتطرق زيدان إلى عودة قائد الفريق راموس الذي سيبلغ 35 عاما نهاية الشهر الحالي، وعودته إلى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في فبراير الماضي، ولم يلعب المدافع الدولي منذ 14 يناير، علما أن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وقال زيدان: «لا أعرف ماذا سيحصل، ما نريد من سيرخيو أن يبقى هنا، وهذا ما بإمكاني قوله كمدرب لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا».

ويأتي تصريح زيدان ضمن سياق ما قاله راموس الخميس بأنه «لا توجد أي أنباء» بشأن تجديد عقده، متحدثا عن رغبته باللعب حتى سن 40 عاماً.