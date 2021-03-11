اعتزال لاعبة التنس ماري أوساكا الشقيقة الكبرى لناومي

اليابانية ماري أوساكا. (فرانس برس)

أعلنت اليابانية ماري أوساكا، الشقيقة الكبرى، لناومي المصنفة ثانية عالميا اعتزالها اللعبة نهائيا بعمر الرابعة والعشرين معتبرة بأن «الرحلة لم تمكن ممتعة».

وكتبت ماري على حسابها على «إنستغرام»: «أنا أنسحب من ممارسة رياضة كرة المضرب.. كانت رحلة غير ممتعة في نهاية المطاف، لكني ممتنة لجميع الذكريات والمساندة التي لقيتها على مدى هذه السنوات بفضل هذه الرياضة».

وكشفت ماري: «سأنتقل إلى شيء آخر وبالتالي تستطيعون الانتظار لاكتشاف مشاريع ممتعة في المستقبل».

وتحتل ماري المركز 340 عالميا حاليا، علما بأن أفضل مركز احتلته كان العام 2018 عندما حلت 280، وكانت آخر مشاركة لماري في دورة روما (ولاية جورجيا الأميركية) في يناير الماضي.