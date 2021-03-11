شكوك حول مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 02:58 مساء
كريستيانو رونالدو (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي يوفنتوس، سيناقش مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وقالت جريدة «توتو سبورت» الإيطالية، إن الشكوك باتت تغلف مستقبل رونالدو في يوفنتوس بعد موسم صعب، حيث يسعى المدير الفني أندريا بيرلو لبناء مشروع جديد.

النجم البرتغالي صاحب الـ36 عاما، سجل 20 هدفا في 22 مباراة بالكالتشيو، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2022.

وفي نفس السياق، أشارت شبكة «سكاي سبورتس»، إلى أن إدارة بيانكونيري ستناقش مستقبل رونالدو، مما يُشير إلى احتمال رحيله قبل عام واحد من نهاية عقده.

وأوضحت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت»، أن رونالدو قد لا يكون سعيدا، لكنه يعلم أنه ليس من السهل العثور على ناد يضمن له نفس راتبه الحالي، والحل الأكثر ترجيحا بالنسبة له هو البقاء حتى نهاية عقده.

وذكرت الجريدة: «لا أحد كان يحلم بأن يكون رونالدو عبئا في يوفنتوس، فعلى الرغم من أنه حقق فوائد تجارية، فإنه قلل أيضا من موارد النادي في السوق، وأصبح الوضع أكثر تعقيدا بسبب جائحة كورونا».

وأتمت «لاجازيتا»: «هناك الكثير من الشكوك داخل جدران السيدة العجوز، لكن من المرجح أن يبقى رونالدو لموسم آخر».

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