كافاني فخور بقميص مانشستر يونايتد رغم تصريحات والده

أديسنون كافاني. (فرانس برس)

أكد الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني، أنه فخور بارتداء قميص مانشستر يونايتد، وذلك بعد يوم من تصريح والده بأن نجله غير سعيد في إنجلترا ويرغب في إنهاء مسيرته في أميركا الجنوبية.

وصرّح لويس كافاني، لوسائل إعلامية في الأرجنتين أن ابنه يفكر بالانتقال إلى بوكا جونيورز في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال في حديث مع قناة «تيك سبورت» إن إدينسون «اليوم ليس مرتاحًا في المكان الموجود فيه.. يفكر منذ سنتين برغبته في أن يكون أقرب إلى عائلته».

وأضاف أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق غير سعيد بالمعاملة التي حظي بها من قبل الاتحاد الإنجليزي، بعد أن أوقف ثلاث مباريات في وقت سابق من الموسم لاستخدامه مصطلحًا عنصريًا بحسب الهيئة الكروية.

إلا أن المهاجم نشر صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء في زي يونايتد وهو يضع يده على صدره مرفقة بعبارة «فخور بارتداء هذا القميص».

وأكد مدرب الشياطين الحمر النرويجي أولي غونار سولسكاير أن ما من قرار اتخذ بشأن مستقبل كافاني، مشيدًا بالأثر الذي قدمه في أول مواسمه في إنجلترا.