سان جيرمان يحطّم أحلام «ريمونتادا» برشلونة ويقصيه من دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 11:11 صباحا
دي ماريا يقبل رأس مواطنه نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. (فرانس برس)

حصد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطاقة التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بإقصاء نظيره الإسباني برشلونة رغم انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء، بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء سددها لاعبه مبابي، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 45+3 أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء تصدى لها حارس باريس سان جيرمان، نافاس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف على ملعب «كامب نو» معقل نادي برشلونة.

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