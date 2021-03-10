مانشستر سيتي يعوض خيبة الديربي أمام ساوثهامبتون.. ويبتعد 14 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي

الجزائري رياض محرز يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي ضد ساوثمبتون. (فرانس برس)

عوّض مانشستر سيتي، خيبة سقوطه في ديربي المدينة أمام جاره يونايتد ونهاية سلسلة من 21 انتصارًا متتاليًا من بوابة ضيفه ساوثهامبتون بفوز مثير 5-2، الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليبتعد 14 نقطة في الصدارة.

وسجل كل من البلجيكي كيفن دي بروين (15 و59) والجزائري رياض محرز (40 و55) ثنائية، فيما أضاف الألماني ايلكاي غوندوغان آخر (45+3)، وأحرز جيمس وارد-براوز (25 من ركلة جزاء) وتشي آدمز (56) هدفي الضيوف.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 68 نقطة مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن غريمه يونايتد الثاني ليبقى على المسار الصحيح نحو لقب ثالث في آخر أربعة مواسم.