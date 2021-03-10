مانشستر سيتي يعوض خيبة الديربي أمام ساوثهامبتون.. ويبتعد 14 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 11:31 مساء
الجزائري رياض محرز يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي ضد ساوثمبتون. (فرانس برس)

عوّض مانشستر سيتي، خيبة سقوطه في ديربي المدينة أمام جاره يونايتد ونهاية سلسلة من 21 انتصارًا متتاليًا من بوابة ضيفه ساوثهامبتون بفوز مثير 5-2، الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليبتعد 14 نقطة في الصدارة.

وسجل كل من البلجيكي كيفن دي بروين (15 و59) والجزائري رياض محرز (40 و55) ثنائية، فيما أضاف الألماني ايلكاي غوندوغان آخر (45+3)، وأحرز جيمس وارد-براوز (25 من ركلة جزاء) وتشي آدمز (56) هدفي الضيوف.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 68 نقطة مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن غريمه يونايتد الثاني ليبقى على المسار الصحيح نحو لقب ثالث في آخر أربعة مواسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام أنيمبا في دور مجموعات «الكونفدرالية»
رياضة محلية
الشامخ القذافي.. هداف «التعاون» المتخصص في قص شريط أهداف الملاعب الجديدة
رياضة محلية
ماكرون يهنئ الدبيبة بعد حصوله على ثقة مجلس النواب
ليبيا
الدامجة مديرا فنيا للوحدة بعد 24 ساعة من استقالته من تدريب السويحلي
رياضة محلية
العلماء يوصون بالكمامة الثلاثية لمواجهة «كورونا».
طب وصحة
دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»