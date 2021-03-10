بالفيديو.. القبض على مشجع أطلق إنذار الحريق في فندق برشلونة قبل موقعة سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 06:00 مساء
بعض جماهير باريس سان جيرمان. (إنترنت)

ألقت سلطات الأمن الفرنسية القبض على مشجع لباريس سان جيرمان، أطلق إنذار الحريق في فندق إقامة برشلونة قبل لقاء الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وقالت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية، إن مشجع سان جيرمان استأجر غرفة في الفندق وبعدما قام الجمهور بإطلاق الألعاب النارية أمام الفندق لإزعاج لاعبي برشلونة في الرابعة صباحًا، قام هو بإطلاق إنذار الحريق بعد ذلك بساعة.

وقام المشجع وبقية الجماهير بذلك الأمر من أجل التسبب في عدم السماح للاعبي برشلونة بالنوم.

ويحل برشلونة ضيفًا على سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء لملاقاته في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة هُزم في الذهاب في ملعبه، كامب نو، بأربعة أهداف لهدف.

 

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