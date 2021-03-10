ولاية جديدة لباخ في رئاسة «الأولمبية الدولية» بعد عقد 7.65 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 12:23 مساء
الألماني توماس باخ (فرانس برس)

في خضم التحضير لأولمبياد طوكيو المؤجل من صيف 2020 إلى يوليو المقبل بسبب فيروس «كورونا»، تجدّد اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء ثقتها برئيسها الألماني توماس باخ لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، تتمحور حول مواجهة اضطراب الرياضة العالمية.

كان من المفترض إعادة انتخاب باخ (67 عاما) رئيسًا بالتزكية خلال الجمعية العمومية الـ137 في العاصمة اليونانية أثينا، مهد الألعاب الأولمبية الحديثة التي انطلقت في العام 1896، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

إلا أن جائحة «كوفيد-19» حالت دون ذلك، حيث سيوجد باخ المتوج بالميدالية الذهبية في المبارزة لصالح ألمانيا الغربية في أولمبياد 1976 والذي كان عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية منذ العام 1991، في مقرّ اللجنة في مدينة لوزان السويسرية، على أن يتواصل الأعضاء عبر الاتصال بالفيديو من الأربعاء إلى الجمعة.

وتضاءل التشويق بشأن تصويت أعضاء اللجنة البالغ عددهم 103 أعضاء، منذ أن أعلن في الأوّل من ديسمبر الماضي، أن أحدًا لن يترشح بوجه الألماني لولاية ثانية.

ويعود الفضل لباخ في تأمين مصالح اللجنة الأولمبية على المدى البعيد، مواردها المالية لتنظيم الألعاب الأولمبية المهدّدة بندرة الترشحيات وتضخم حجم التكاليف، أدّى ذلك في العام 2017 إلى منح باريس حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024 ولوس أنجليس دورة 2028، حيث كانت المرة الأولى التي يُعلن فيها في آن واحد عن منح حق استضافة لدورتين، كما منحت اللجنة شهر فبراير الماضي مدينة بريزبين الأسترالية الأفضلية لاستضافة أولمبياد 2032.

مضاعفة العائدات من الرعاية الدولية، العقود طويلة الأمد، إنشاء قناة أولمبية رقمية؛ حقبة باخ كانت بمثابة نهضة للجنة الدولية التي تعمل كلّ يوم بيومه وفق ما قاله جان لو شابليه، الأستاذ الفخري في جامعة لوزان والمتخصص في الألعاب الأولمبية، كما وقعت اللجنة في 2014 عقدا تاريخيا مع شبكة «إن بي سي» الأميركية بلغ 7.65 مليار دولار أميركي، لتحصل بموجبه على حقوق نقل الألعاب حتى 2032، كما ضاعفت اللجنة إيرادات برنامجها للرعاية الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
1.13 مليون برميل يوميا متوقع في مارس.. صعود ليبيا كأكبر مصدر للنفط في البحر ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»