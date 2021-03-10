«يونايتد - ميلان».. عودة «فزاعة» أوروبا

إبراهيموفيتش يحتفل بالتسجيل في كالياري (فرانس برس)

تتجه الأنظار الخميس إلى ملعب «أولد ترافورد» الذي يستضيف مواجهة بين عملاقين يحلمان باستعادة مكانتهما بين الكبار، وذلك حين يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وبعدما اعتادا على خوض المسابقة الأهم قاريا، أي دوري أبطال أوروبا التي توجا بلقبها عشر مرات في ما بينهما، تراجع دور العملاقين اللذين كانا سابقا «فزاعة» القارة العجوز وبات هدفهما الأبرز في الأعوام الأخيرة محاولة المشاركة وحسب في البطولة المرموقة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

والدليل الأبرز على ما وصل إليه يونايتد وميلان في الأعوام الأخيرة أن مواجهة ثمن نهائي «يوروبا ليغ» ستكون الأولى بينهما خارج دوري الأبطال من أصل 11 مواجهة.

لكن الحياة عادت هذا الموسم إلى هذين الفريقين ودخلا في صراع جدي على لقب دوري بلادهما، ما يمنح المواجهة الأولى بينهما منذ 2010 نكهة خاصة، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان منذ الدور ذاته في دوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010 وانتهت المواجهة بفوز الفريق الإنجليزي ذهابا وإيابا 3-2 و4-صفر.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحيل مدربه الأسطوري الأسكتلندي أليكس فيرغوسون العام 2013، في حين أن اللقب الأخير لميلان في الدوري المحلي يعود إلى 2011 قبل أن يكتفي بعدها بمشاهدة يوفنتوس يحتكر اللقب لتسعة مواسم متتالية.

ومن غير المتوقع أن يتمكن يونايتد من معانقة لقب البريميرليغ هذا الموسم بما أنه يتخلف في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر، لكن الفوز الذي حققه الأحد على الأخير في عقر داره 2-صفر يؤكد على الأقل بأن فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير على الطريق الصحيح.

وبعد وضعه حدا للانتصارات المتتالية لجاره اللدود عند 21 مباراة في جميع المسابقات، دعا سولسكاير لاعبيه إلى البناء على هذه النتيجة، مشيدا بالطاقة الهائلة التي أظهرها رجاله، قائلا: «سنقوم بكل شيء ممكن من أجل المحافظة على هذا المستوى من الأداء كل يوم، أشعر أننا فريق أفضل مما كنا عليه قبل 12، 16، 18 شهرا، لقد تطورنا بشكل هائل، إننا أصبحنا أكثر قوة، مقاومة وأصبح هناك المزيد من الشخصية في الفريق، وهذا ما يعجبني».

وبعدما حل سادسا في ترتيب الدوري الموسم الماضي، عاد ميلان للمشاركة القارية التي غاب عنها في 2019-2020، وتشكل هذه العودة خطوة صغيرة نحو محاولة استعادة مكانته والمشاركة للمرة الأولى منذ 2014 في دوري الأبطال، المسابقة التي توج بلقبها سبع مرات في تاريخه، آخرها العام 2007 أي في الموسم الذي سبق التتويج الثالث والأخير لخصمه المقبل يونايتد.

برونو محتفلاً بالتسجيل في مرمى السيتي (فرانس برس)