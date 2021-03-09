كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 10:13 مساء
الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة. (إنترنت)

أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن فريقه يملك الفرصة للعودة من خسارته بفارق ثلاثة أهداف، عندما يواجه باريس سان جيرمان، الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع تألق ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وخسر برشلونة (4-1) على أرضه، ولم يسبق لأي فريق أن قلب تأخره بفارق ثلاثة أهداف في الذهاب في دوري الأبطال.

وقال كومان في مؤتمر صحفي افتراضي قبل سفر فريقه للعاصمة الفرنسية: «إذا قدم ليو واحدة من أفضل مبارياته فكل شيء ممكن، يمكنه حسم أي مباراة في أي لحظة، لكنه لا يمكن أن يكون هو وحده في قمته خلال المباراة، الجميع بحاجة لذلك، يجب أيضًا أن يقف الحظ إلى جوارنا واستغلال كافة الفرص التي تسنح لنا مع الفعالية أمام المرمى بقدر الإمكان».

وحقق برشلونة أعظم انتفاضة في تاريخ أبطال أوروبا عندما قلب تأخره 4-0 في باريس في دور الستة عشر في 2017، بفوزه 6-1 في كامب نو.

واعترف كومان بأن مهمة برشلونة في «بارك دي برينس» أصعب مما كانت عليه قبل 4 أعوام، ونفى ما يتردد بشأن وضع باريس سان جيرمان هذه المباراة في أذهانهم عندما ينزلون للملعب.

وأضاف المدرب الهولندي: «لا أعتقد أن باريس سان جيرمان سيخشى مواجهتنا، أثق في أن مدربهم سيعدهم بأفضل شكل ممكن وسيضمن عدم تفكير اللاعبين في أنها مباراة سهلة، لكن الظروف مختلفة تمامًا هذه المرة ومن الأسهل دائمًا خوض مباراة الإياب على أرضنا، من الصعب دائمًا العودة من الخسارة 4-1 خارج ملعبك عن 2-0 على أرضك، لكن لا يوجد شيء مستحيل، نثق في أنفسنا وندرك أن برشلونة يجب أن يحاول الفوز بكل مباراة، وسنحاول إظهار قدراتنا الذهنية التي ظهرت لفترة طويلة».

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