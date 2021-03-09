عرض مفاجئ من رئيس برشلونة الجديد بشأن راتب ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 06:37 مساء
ميسي يخرج خائبا من مباراة فريقه ضد باريس سان جرمان (فرانس برس)

ينطلق خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، في محاولات فعلية لإقناع قائد الفريق ليونيل ميسي، بتجديد عقده، بعد أن شارف على نهايته في الصيف المقبل وبات بإمكانه الرحيل مجانًا.

وبحسب برنامج «الشيرنغيتو» الإسباني الشهير، فإن أول اجتماع سيعقد بين ميسي ولابورتا لمناقشة مصير النجم الأرجنتيني سيكون في باريس، بالتزامن مع لقاء البلوغرانا وسان جيرمان ضمن إياب الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني، وفقًا لـ«روسيا اليوم» إلى أن عرض لابورتا لميسي، سيكون الحصول على نصف راتبه الحالي في السنة.

وسربت تقارير إسبانية في وقت سابق عقد ميسي الحالي مع برشلونة، وكشفت أن اللاعب البالغ 33 عامًا يحصل على 138 مليون يورو سنويًّا.

ويرتبط لابورتا، الرئيس الأسبق لنادي برشلونة بين العامين (2003 و2010)، مع النجم الأرجنتيني بعلاقة وطيدة تصل لحد الصداقة، وهو الأمر الذي زاد من حظوظه في الفوز بالانتخابات، وربما بات ميسي الآن أقرب للبقاء مع برشلونة أكثر من أي وقت مضى.

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