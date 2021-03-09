كلوب يكشف حقيقة توليه خلافة يواكيم لوف

مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب. (إنترنت)

قال المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يخطط ليكون بديلًا لمواطنه يواكيم لوف، عندما يتخلى عن منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا في الصيف المقبل.

وقرر لوف، الذي تولى تدريب ألمانيا في 2006 وقاد منتخب بلاده إلى لقب مونديال 2014 ويستمر عقده حتى 2022، إنهاء عقده قبل عام كامل من موعده.

وأوضح المدرب الألماني للصحفيين قبل إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام «لايبزيغ»: «هل سأكون متاحًا لتولي تدريب المنتخب الوطني الألماني في الصيف؟ لا».

وشدد كلوب: «قام لوف بعمل مذهل على مدار سنوات طويلة، أطول فترة لمدرب في تاريخ ألمانيا.. أدرك أنه يريد تحقيق نتائج جيدة في بطولة أمم أوروبا»، مختممًا: «شخص آخر سيقوم بالمهمة مع وجود عدد كبير من المدربين الألمان الجيدين حاليًا، الاتحاد الألماني سيجد حلًا جيدًا».

ويتبقى 3 سنوات على نهاية العقد الحالي لكلوب مع ليفربول، وقال إنه دائمًا يحترم عقوده في فترات عمله السابقة مع ماينز وبروسيا دورتموند.