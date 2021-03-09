«ريمونتادا».. شبح يبحث عنه برشلونة أمام سان جيرمان في باريس

مبابي يسجل في برشلونة (فرانس برس)

يدخل باريس سان جيرمان الفرنسي إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، بعدما وضع قدما في ربع النهائي، إلا أن أي خطوة ناقصة أمام برشلونة الإسباني المنتشي من عودة جوان لابورتا إلى الرئاسة ونتائجه المحلية قد تغير المعادلة.

ألحق سان جيرمان خسارة مذلة 4-1 ببرشلونة في عقر داره ذهابا على ملعب «كامب نو» بقيادة نجمه الشاب كيليان مبابي صاحب الهاتريك، لذا يجد فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نفسه في موقع مؤاتٍ للعبور إلى ربع النهائي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

إلا أن فريق العاصمة مني بانتكاسة محلية صغيرة بعد التألق القاري عندما سقط بهدفين نظيفين أمام موناكو في الدوري المحلي، لكنه عاد إلى السكة الصحيحة بانتصارين على ديجون وبوردو ويبقى على بعد نقطتين من المتصدر ليل، قبل أن يعبر إلى الدور ثمن النهائي من الكأس على حساب بريست.

إلا أن على الباريسيين التنبه من ذكريات الريمونتادا التاريخية في العام 2017 أمام المنافس ذاته وفي الدور ذاته، عندما فاز برباعية نظيفة ذهاباً قبل أن يسقط 6-1 في برشلونة، لكن المفارقة هذه المرة أن لقاء العودة سيقام في «بارك دي برانس».

لكن تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، خصوصًا مع تأكيد غياب نجم سان جيرمان البرازيلي نيمار لعدم جهوزيته وتعافيه من الإصابة، رغم معاودته التدريبات أخيرًا.

وقال النادي الفرنسي في نشرته الطبية إن نيمار «سيواصل التدريب الفردي، وسيكون هناك تقرير جديد عن حالته في الأيام المقبلة».

ويغيب عن بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الماضية أيضًا كل من الإيطالي مويز كين لإصابته بـ«كوفيد-19»، والإسباني خوان برنات لإصابة في ركبته.

أما من جانب برشلونة، ورغم إدراك النادي أن المهمة تتطلب معجزة كبيرة، يبقى الأمل موجودا لا سيما بعد أن حقق الفريق «ريمونتادا» صغيرة أخرى بتعويض تأخره 2-صفر ذهابًا في نصف نهائي كأس إسبانيا أمام إشبيلية إلى فوز 3-صفر إيابًا بعد التمديد الأسبوع الماضي.

وقال الهولندي رونالد كومان مدرب النادي الكتالوني: «العودة من تأخر 1-4 هي مهمة صعبة، إضافة إلى أنهم يملكون فريقًا كبيرًا، خلال المباراة، سنرى ما إذا كانت هناك فرصة للعبور».

وستكون أول مباراة لبرشلونة أمام أعين الرئيس الجديد القديم جوان لابورتا الذي أعيد انتخابه الأحد، هو الذي ترأس مجلس إدارة النادي بين 2003 و2010 وهندس التشكيلة الرائعة في حقبة المدرب السابق بيب غوارديولا.

ويحقق برشلونة نتائج رائعة محليًا مع عشرة انتصارات في آخر 11 مباراة في الدوري وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الليغا للمباراة السادسة عشرة تواليًا، وهو لم يخسر محليا منذ ديسمبر الماضي سوى مرة واحدة خلال 17 مباراة، كانت أمام إشبيلية في ذهاب الكأس.