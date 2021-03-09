لايبزيغ المنتشي ضيف ليفربول المترنح بـ6 هزائم

لايبزيغ و ليفربول في دوري الأبطال (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد اللقاء بين ليفربول وضيفه لايبزيغ الألماني مرة أخرى على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست بعد أن أسقطه «في عقر داره» 2-صفر ذهابًا، بسبب قيود السفر المفروصة من البلدين لاحتواء فيروس كورونا وسلالاته، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

إلا أن بطل إنجلترا يعاني بشكل غير مسبوق محليًّا بعد سقوطه على أرضه أمام فولهام الأحد، كانت السادسة تواليًا على ملعب «آنفيلد» في الدوري الممتاز هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثامن الذي قد يخسره أيضًا كون أستون فيلا يملك مباراتين مؤجلتين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

تأثر بطل أوروبا العام 2019 بغياب البعض من عناصره، لاسيما في خط الدفاع، ولكن أيضًا من مشكلة ثقة وعقم هجومي، لذا هل يجد الفريق الأحمر ضالته في أوروبا؟

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب، الإثنين، «إذا نجحنا في التأهل، رغم أن ذلك غير مضمون بعد، قد يعطينا الثقة مجددًا».

أما «لايبزيغ» فلن يستسلم أبدًا بعد أن حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري، أربعة منها بعد سقوطه قاريًّا، وبات على بعد نقطتين فقط من بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الثمانية الماضية مشعلًا المنافسة على اللقب.

كما بلغ فريق المدرب يوليان ناغسلمان الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية عقب تغلبه على فولفسبورغ 2-صفر، الأربعاء الماضي.