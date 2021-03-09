لابورتا يشعل الانتقالات بين برشلونة وريال مدريد والبداية بـ«ألابا وهالاند»

لابورتا يتوسط ألابا وهالاند (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس نادي برشلونة الجديد خوان لابورتا عن نواياه بشأن إشعال الصراع في سوق الانتقالات مع نظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز، فمع فوز لابورتا برئاسة النادي الكتالوني، يبدو أن الصراع على حسم الصفقات المميزة سيشتعل من جديد مع النادي الملكي.

بدأ الصراع يلوح في الأفق بالفعل بينهما من خلال السعى للفوز بتوقيع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، والمهاجم النرويجي الخطير إيرلينج هالاند، وسيكون ديفيد ألابا في الصيف المقبل لاعبا حرا بنهاية عقده مع بايرن ميونيخ الألماني، ويحق له التوقيع لأي نادٍ حاليا، فيما سيتطلب الحصول على توقيع إيرلينج هالاند الدخول في مفاوضات مع ناديه بروسيا دورتموند الألماني للحصول على توقيعه، بحسب ما نقله موقع «آس» الإسباني.

وتشير تقارير إلى أن المقابل المتوقع لبيع هالاند سيكون نحو 150 مليون يورو، وكان آخر صراع بين برشلونة وريال مدريد على أحد اللاعبين، في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، ووقتها فاز رئيس برشلونة في تلك الفترة ساندرو روسيل على فلورنتينو بيريز، ونجح في الحصول على توقيع الموهوب البرازيلي.

ومنذ ذلك الوقت تنافس ريال مدريد وبرشلونة في أرض الملعب فقط، ولم يدخلا في صراعات خارجية في السوق على أي لاعب، ولكن منذ فوز خوان لابورتا برئاسة النادي الكتالوني، تجدد الصراع بين الناديين على اللاعبين، وهذه المرة يصطاد بيريز ولابورتا في نفس البركة حيث يطمعان في الحصول على توقيع اللاعبين هالاند وألابا.

وكان اللاعبان على رادار فريق ريال مدريد فقط منذ فترة طويلة، لكن مع فوز لابورتا دخل في الصفقتين، وعقد بمجرد فوزه اجتماعا في برشلونة مع بيني زهافي وفالي رمضان وكلاء ديفيد ألابا، وعلق لابورتا على إمكانية ضم اللاعبين بقوله: «إذا كانت الإمكانات تسمح وكانا يرغبان في ارتداء قميص برشلونة، فيمكنهما القدوم بالفعل».

يدرك لابورتا أنه هذه المرة يخوض معركة قوية وصعبة مع منافسيه على الصفقات، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي لبرشلونة، ولكن لابورتا يراهن على اتصالاته الجيدة وقدرته على المنافسة في السوق، مثلما فعل في 2003 حين تولى رئاسة برشلونة وجلب الكاميروني صامويل إيتو، كما نافس ريال مدريد بقوة على الإنجليزي ديفيد بيكهام، قبل أن يحسم الملكي الصفقة.