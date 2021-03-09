باريس سان جيرمان دون نيمار أمام برشلونة في دوري الأبطال.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 01:47 مساء
نيمار دا سيلفا (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء أن نجمه البرازيلي نيمار سيغيب عن مواجهة الفريق أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية غدا الأربعاء، لعدم تعافيه من الإصابة.

وقال النادي في نشرته الطبية إن نيمار «سيواصل التدريب الفردي، وسيكون هناك تقرير جديد عن حالته في الأيام المقبلة»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسجل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية رائعة في شباك برشلونة الإسباني ليقود فريقه إلى فوز لافت وتاريخي (4-1)، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب كامب نو.

وجاءت أهداف مبابي في حين سجل زميله الإيطالي مويز كين الهدف الآخر، بعدما تقدم برشلونة بهدف لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء، وتقام مباراة الإياب غدا الأربعاء على ملعب بارك دي برانس في باريس، وبات سان جيرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها العام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية.

وفي غياب البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا، قرر مدرب باريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو إشراك ثلاثي خط المقدمة المؤلف من الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكين ومبابي.

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