لوف يودع منتخب ألمانيا بعد كأس أوروبا

يواكيم لوف (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء أن مدرب المنتخب الوطني يواكيم لوف سيتخلى عن مهامه مع نهاية كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس «كورونا»، بعد 15 عاما على رأس الجهاز الفني.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن لوف الذي قاد الـ«مانشافت» إلى لقب كأس العالم 2014 في البرازيل «طلب إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى كأس العالم 2022 في قطر، مع نهاية كأس أوروبا، وقد وافق الاتحاد الألماني على طلبه»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويتولى لوف تدريب المنتخب الألماني منذ أغسطس 2006 وقاده إلى المجد الكوري في مونديال البرازيل، إلا أنه كان عرضة للانتقادات لا سيما بعد خروج المنتخب المدوي من دور المجموعات لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال الألماني (61 عامًا): «أتخذ هذه الخطوة بوعي شديد، وأنا مليء بالفخر والامتنان الكبيرين، ولكن في الوقت ذاته ما زلت متحمسًا للغاية لكأس أوروبا القادمة».

وتابع لوف الذي كان مساعدًا ليورغان كلينسمان بين 2004 و2006 قبل أن يصبح المدرب الأول: «عملت مع أفضل لاعبي كرة القدم في البلاد منذ قرابة 17 عامًا ودعمتهم في تطورهم، حققت انتصارات جميلة معهم وهزائم مؤلمة، ولكن فوق كل شيء، العديد من اللحظات الرائعة والساحرة، ليس فقط الفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل».

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل لوف بعد الخسارة المذلة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، كانت الأقسى لبطل العالم أربع مرات منذ العام 1931.

إلا أن الاتحاد الألماني لم يردّ حينها على تلك المطالبات وجدد ثقته بلوف حيث أصدر بيانًا أكد فيه أن «رئاسة الاتحاد الألماني قررت بالإجماع أن تواصل مع المدرب يواكيم لوف الطريق الصعبة للتجديد التي بدأت في مارس 2019».