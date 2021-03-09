كروتوني الإيطالي يدين الإساءات العنصرية

الجزائري آدم وناس مع كروتوني (فرانس برس)

دان نادي كروتوني الإيطالي المحترف بصفوفه الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي الإساءات العنصرية التي تلقاها الدولي الجزائري آدم وناس المعار من نابولي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف اللاعب المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 مع منتخب بلاده عبر حسابه على «إنستغرام» أنه تلقى إساءات عنصرية بعد تسجيله هدفًا خلال فوز فريقه 4-2 على ضيفه تورينو الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وشارك وناس (24 عامًا) عبر خاصية القصص بعض التعليقات التي وصلته وأردفها بتعليق «هل هذا طبيعي؟».

وسجل صانع الألعاب الهدف الأخير في اللقاء في الوقت بدل الضائع، وكان الثاني له في خمس مباريات مع كروتوني منذ وصوله على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية، ومرر الكرة الحاسمة في الثالث واختير رجل المباراة.

وتلقى اللاعب عبارات مسيئة، حيث تمنى له البعض الموت وطالبه بالعودة إلى أفريقيا ووصفه أحد التعليقات بأنه «قرد وزنجي».

وأدان رئيس كروتوني متذيل الترتيب جاني فرينا الإهانات التي تعرض لها آدم وناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال في بيان على الموقع الرسمي للنادي: «يجب إدانة العنصرية دائما وفي أي ظرف، بشكل واضح وصريح، لا يكفي الحديث عن تصرف قلة من الناس، يجب أن يكون لكل شخص موقف لا لبس فيه، خصوصا للأشخاص أمثالنا الذين يشكلون مثالا للملايين من الأطفال».

كما تضامن نادي ميلان ثاني الترتيب، حيث كتب على «تويتر»: «نحن نقف إلى جانب آدم وناس، نقف ضد أي شكل من أشكال التمييز».