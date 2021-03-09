«كاف» يقدم رئيسه الموقت الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 10:54 صباحا
كونستان أوماري (فرانس برس)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بيانا رسميا يعلن فيه أن كونستان أوماري، النائب الأول لرئيس «كاف»، سيتولى منصب الرئيس بصفة موقتة.

وقال «كاف» في بيانه: «لاحظ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محتوى قرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن الاستئناف المقدم من السيد أحمد أحمد ضد قرار غرفة التحكيم بلجنة الأخلاقيات في فيفا».

وأضاف: «بعد القرار، سيشغل السيد كونستان أوماري، النائب الأول لرئيس كاف، منصب الرئيس بصورة موقتة، حتى انتخاب رئيس جديد في الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العامة».

وأكمل: «تنص المادة 24، الفقرة 8، من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أنه في حالة غياب الرئيس أو عدم قدرته الموقتة على أداء واجباته، يتم استبدال النائب الأول للرئيس به».

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قررت تخفيض عقوبة إيقاف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، لمدة عامين بدلاً من خمسة أعوام، مع تغريمه مبلغ 50 ألف فرانك سويسري.

يُذكر أن «كاف» أعلن في يناير الماضي عودة أحمد أحمد لمنصبه رسميا بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بتعليق قرارات الاتحاد الدولي للعبة بإيقافه خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

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