انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي 6 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 11:07 مساء

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن موسم 2021-2022، سينطلق في السادس من أغسطس المقبل، وستقام معظم المباريات في اليوم التالي ببداية أول أسبوع.

وأضافت الرابطة، التي تضم ثلاثة أقسام أسفل الدوري الممتاز في بيانها، أن مباريات نهائي ملحق الصعود ستلعب في استاد ويمبلي في آخر أسبوعين في مايو 2022.

وسيقام نهائي ملحق الصعود بالدرجة الثالثة في 21 مايو 2022 قبل نهائي ملحق الدرجتين الرابعة والثانية يومي 28 و29 بالشهر ذاته.

وينتهي الموسم المنتظم للدرجتين الثانية والرابعة في السابع والثامن من مايو 2022، بينما ينتهي موسم الدرجة الثالثة قبلهما بأسبوع، بينما يقام نهائي كأس الرابطة يوم 27 فبراير العام المقبل.

وأشارت الرابطة إلى أن تفاصيل مواعيد مباريات موسم 2021-2022 ستنشر في وقت لاحق.

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