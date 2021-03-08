20 خبيرا يبحثون أسباب وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا

مارادونا (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من 20 خبيرًا، بدأت اليوم مناقشاتها في أسباب وفاة دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية لتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب المتخصصين في الرعاية الصحية.

وتوفي مارادونا في الـ25 من نوفمبر الماضي عن 60 عامًا إثر نوبة قلبية، وذلك بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة نزيف في المخ.

ويبحث المحققون في العلاج الصحي الذي تلقاه قبل وفاته، لتحديد ما إذا كانت هناك قضية لتوجيه تهمة القتل غير العمد أم لا، التي ستؤدي في حال الإدانة، إلى عقوبة السجن لمدة تصل الى 15 عامًا.

ومن المتوقع أن تقدم لجنة الخبراء، المكونة من 10 متخصصين رسميين و10 آخرين تم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية، نتائجها في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وتم تأليف هذه اللجنة من الخبراء بطلب من مكتب المدعي العام الأرجنتيني للبت في ما إذا كان الأسطورة قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته.

وتتضمن لجنة الخبراء الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، كما دعا المدعي العام في سان إيسيدرو، إحدى ضواحي العاصمة بوينوس آيرس، منسق التمريض والطبيب الذي كان مكلفاً تنسيق الرعاية المنزلية لمارادونا خلال الأيام التي سبقت وفاته.

ويخضع خمسة أشخاص آخرين، بينهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف، للتحقيق بشبهة القتل غير العمد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن آخر شخصين شملهما التحقيق كانا عضوين في مجموعة دردشة على تطبيق «واتساب» تناقش رعاية مارادونا.

وكان يُنظر إلى مارادونا على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، وهو أسطورة في وطنه بعد أن لعب دورًا أساسيًّا في قيادة الأرجنتين إلى المجد العالمي بإحراز مونديال المكسيك العام 1986، ثم الوصول بعد أربعة أعوام إلى نهائي مونديال إيطاليا 1990، حيث تنازل ورفاقه عن اللقب لصالح ألمانيا الغربية.