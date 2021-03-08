وفاة لاعب مصري ابتلع لسانه خلال المباراة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 06:27 مساء
وفاة اللاعب المصري عبده عاطف بعدما ابتلع لسانه خلال مباراة. (إنترنت)

توفي أحد لاعبي فريق مركز شباب القنايات، الناشط في دوري الدرجة الثالثة المصري، مساء اليوم الإثنين، أثناء مباراة فريقه مع نادي الرواد، بعدما ابتلع لسانه.

وذكرت تقارير مصرية، أن مستشفى «التأمين الصحي» بمحافظة الشرقية، استقبل أحد لاعبي فريق كرة القدم بنادي «القنايات»؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه أمام نادي «الرواد».

واستقبل مستشفى «التأمين الصحي» بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، عصر اليوم الإثنين، اللاعب عبده عاطف؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وسقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى.

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