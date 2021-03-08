نابولي يخسر الجزائري غلام للإصابة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 04:26 مساء
فوزي غلام (فرانس برس)

تعرض الدولي الجزائري فوزي غلام مدافع نادي نابولي الإيطالي لإصابة في ركبته خلال الفوز على بولونيا الأحد، وفق ما أعلن الفريق الجنوبي.

وجاء في بيان لسادس ترتيب «سيريا A» أن ابن الـ30 عامًا «عانى التواءً في ركبته اليسرى»، وسيخضع لفحوص الإثنين، وخرج الظهير الأيسر بعد 22 دقيقة فقط على انطلاق المباراة التي فاز بها نابولي على ضيفه 3-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين ليحل مكانه الألباني السيد هيساي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وشهدت المباراة عودة النيجيري فيكتور أوسيمين بعد تعرضه لإصابة في رأسه منذ قرابة الأسبوعين، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه بعد 12 دقيقة من نزوله بديلًا في الشوط الثاني.

ويبتعد فريق المدرب جينارو غاتوزو بثلاث نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ولكن يملك مباراة مؤجلة، علمًا بأنه ودّع منافسات الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» من الدور الـ32 على يد غرناطة الإسباني.

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