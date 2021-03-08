تقليص إيقاف أحمد أحمد إلى سنتين وتخفيض الغرامة لـ50 ألف فرنك سويسري

أحمد أحمد (أرشيفية : الإنترنت)

قلّصت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الإثنين، عقوبة إيقاف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الملغاشي أحمد أحمد من خمس سنوات إلى سنتين، ممهدة لانتخاب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي في 12 مارس المقبل في الرباط بعد انسحاب جميع منافسيه.

وقالت المحكمة في بيان لها أن استئناف أحمد ضد قرار غرفة الحكم في الاتحاد الدولي «فيفا» الصادر في نوفمبر 2020 بعد ايقافه بقضايا فساد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأضاف «تم تأييده جزئيا وقلصت مدة الإيقاف لعامين اعتبارا من اليوم، ناقص فترة الإيقاف التي خدمها بالفعل بين 19 نوفمبر 2020 و29 يناير 2021، كما تم تقليص الغرامة إلى 50 ألف فرنك سويسري».