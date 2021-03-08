نابولي يفوز على بولونيا ويستعد للثلاثية المميتة

نابولي يفوز على بولونيا (إنترنت)

أكرم نابولي مضيفه بولونيا بفوزه عليه 3-1، رافعا رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن أتالانتا الخامس الذي يحل ضيفا على إنتر المتصدر الإثنين.

وتحضر رجال المدرب جينارو غاتوزو بأفضل طريقة ممكنة لسلسلة من 3 مباريات صعبة خارج أرضهم أمام ميلان في المرحلة 27، فروما في المرحلة 28 وبينهما مباراة مؤجلة أمام يوفنتوس، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ولم يعد أمام نابولي سوى الـ«سيري أ» كتعويض عن خروجه من مسابقة «يوروبا ليغ» على يد غرناطة الإسباني رغم فوزه إيابا على أرضه 2-1 وذلك لخسارته ذهابا صفر-2، وتجريده من لقبه بطلا للكأس المحلية بخسارته أمام أتالانتا في نصف النهائي.

سجل نابولي هدفه الأول عبر قائده لورنتسو إنسييني بعد سلسلة من التمريرات وصلت إليه الكرة بكعب قدم البولندي بيوتر زيلينسكي، فسددها من حافة المنطقة خادعة استقرت في شباك الحارس البولندي لوكاش شكوروبسكي.

ووقف القائم سدا منيعا أمام تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من لاعب بولونيا الدنماركي أندرياس سكوف أولسن، واعتقد الفريق الضيف أنه سجل هدف التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول، عن طريق اللاعب المخضرم الأرجنتيني رودريغو بالاسيو، إلا أن راية الحكم المساعد أعلنت حالة تسلل.

ضاعف نابولي النتيجة عبر بديل البلجيكي درايس مرتنز المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن الذي انطلق بسرعة وقاوم عودة المدافع البرازيلي لارانجييرا دانيلو، وسدد كرة قوية اصطدمت بيدي الحارس لوكاس ودخلت الشباك.

وقلص بولونيا الفارق بفضل تسديدة قوية داخل المنطقة من روبرتو سوريانو بعد تمريرة من سكوف أولسن، غير أن أنسينيي رد بسرعة فسجل الثالث لفريقه والثاني له الشخصي بعد خطأ من مدافع بولونيا لورنتسو دي سيلفستري استغله المهاجم الدولي ليسدد أرضية من خارج المنطقة عجز الحارس شكوروبسكي عن صدها.

وهو الهدف الثالث عشر لإنسينيي في 22 مباراة في الـ«سيري أ» هذا الموسم، وفي مباريات أخرى، تعادل فيورنتينا أمام ضيفه بارما 3-3، وسمبدوريا أمام كالياري 2-2، وفاز كروتوني على ضيفه تورينو 4-2.