جنوى يمهد طريق إعداد روما أمام شاختار في الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 10:29 صباحا
مدافع روما جانلوكا مانشيني يسجل في مرمى جنوى (فرانس برس)

واصل روما صحوته وحقق فوزه الثاني تواليًا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وارتقى به إلى المركز الرابع، بتفوقه على مضيفه جنوى بهدف نظيف حمل توقيع المدافع جانلوكا مانشيني.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بفارق اثنتين عن يوفنتوس الذي يملك مباراة مؤجلة، ومتقدمًا بنقطة عن أتالانتا الذي يحل على إنتر المتصدر في ختام المرحلة الإثنين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبعد أن تعادل سلبًا مع بينيفينتو وسقط على أرضه 1-2 أمام ميلان، عاد روما إلى سكة الانتصارات في المرحلة السابقة من بوابة مضيفه فيورنتينا.

وكانت هذه آخر مباراة لفريق المدرب باولو فونسيكا قبل استحقاقه القاري على أرضه ضد شاختار دانييتسك الأوكراني في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس على الملعب الأولمبي في روما.

وسجل مانشيني الهدف الوحيد في المباراة التي لم تشهد العديد من الفرص عندما ارتقى للكرة من ركنية نفذها لورنتسو بيليغريني وتابعها رأسية في الشباك.

وكاد الإسباني بيدرو المنتقل إلى صفوف روما مطلع الموسم من تشيلسي الإنجليزي أن يضاعف النتيجة لأصحاب الأرض بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أبعدها الحارس فيديريكو ماركيتي إلى ركنية.

وعزز روما سجله ضد جنوى صاحب المركز الثالث عشر إلى 14 مباراة متتالية من دون هزيمة.

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