إفاقة عاجلة لميلان تضغط بشراسة على إنتر ويوفنتوس

مهاجم ميلان البوسني رادي كرونيتش يحتفل بهدفه في مرمى هيلاس فيرونا (فرانس برس)

عاد ميلان إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه هيلاس فيرونا 2-صفر، الأحد، وضيق الخناق على جاره إنتر المتصدر الذي يستقبل أتالانتا، الإثنين، في ختام مباريات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين «روسونيري» بفوزه إلى مهاجمه البوسني رادي كرونيتش ومدافعه البرتغالي ديوغو دالوت اللذين سجلا الهدفين، وعوض ميلان تعادله المخيب على أرضه أمام أودينيزي 1-1 في المرحلة 25، واستعاد عافيته منذ خسارته «دربي ديلا مادونينا» أمام إنتر بثلاثية نظيفة في المرحلة 23، فحصد 7 نقاط من أصل 9 ممكنة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع ميلان، الساعي لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2011، رصيده إلى 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن «نيراتسوري» المتصدر 59 نقطة، الذي سيخوض لقاء صعبا على أرضه بمواجهة أتالانتا المتراجع للمركز الخامس بعد فوز روما على مضيفه جنوى 1-صفر في وقت سابق اليوم.

كما ابتعد ميلان عن يوفنتوس الثالث الفائز على لاتسيو 3-1 السبت، بفارق أربع نقاط، علما بأن فريق «السيدة العجوز» يملك مباراة مؤجلة.

ومنح هذا الفوز جرعة ثقة زائدة لميلان، وذلك قبل أربعة أيام من الموقعة المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

خاض رجال المدرب ستيفانو بيولي اللقاء من دون العديد من نجومه أمثال المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (14 هدفا)، ولاعب الوسط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، والمدافع الفرنسي تيو هرنانديز، والتركي هاكان جالهان أوغلو، والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ومواطنه أنتي ريبيتش بسبب الإصابة أو المرض.