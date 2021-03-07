ليفربول يواصل الانهيار في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 06:34 مساء
مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

واصل ليفربول مسلسل هزائمه بالسقوط أمام فولهام بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد، ماريو ليمينا في الدقيقة 45 من الشوط الأول، من تسديدة أرضية قوية، فشل في التصدي لها حارس الليفر، أليسون بيكر.

بهذه النتيجة تراجع ترتيب ليفربول للمركز السابع، بلائحة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، ويتواجد فولهام في الترتيب الـ 18برصيد 26 نقطة بلائحة الدوري.

وكان ليفربول تعرض للهزيمة يوم الخميس الماضي أمام تشيلسي بهدف دون مقابل.

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