يدخل التاريخ من بابه الواسع.. ديوكوفيتش الطامح لتبوؤ عرش البطولات الكبرى

ديوكوفيتش. (فرانس برس)

سيحقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً واحداً من أهم أهدافه، غداً الإثنين، عندما يحطم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم منافسه السويسري المخضرم روجر فيدرر، عند ضمان استمراره في صدارة قائمة التصنيف الدولي لمحترفي التنس للأسبوع 311.

وصعد النجم الصربي (33 عامًا) إلى صدارة قائمة التصنيف للمرة الأولى في يوليو 2011، وظل طوال هذه المدة يحلم بالوصول إلى الرقم القياسي للبقاء في الصدارة وهو 310 أسابيع الذي سبق أن سجله فيدرر وتجاوزه.

وعن ذلك قال ديوكوفيتش في العام الماضي: «هذا واحد من أكبر هدفين لي على مستوى مسيرتي الاحترافية.. وهما الوصول إلى الرقم القياسي الخاص بالبقاء في الصدارة والمسجل باسم روجر وتجاوزه، والفوز بأكبر عدد ممكن من ألقاب البطولات الأربع الكبرى».

وهذه هي خامس فترة لديوكوفيتش في صدارة التصنيف بعد انتزاعه المركز الأول عالمياً من المنافس الإسباني رفائيل نادال في فبراير من العام الماضي.

وأنهى اللاعب الصربي العام 2020 في صدارة القائمة للمرة السادسة معادلاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأميركي المعتزل بيت سامبراس، كما توج بلقبه الكبير رقم 18 في أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي.

وبعد فوزه بلقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة، وتعزيز رقمه القياسي غير المسبوق في البطولة، أصبح ديوكوفيتش على بعد لقبين كبيرين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى، المسجل مناصفة باسم نادال وفيدرر وهو 20 لقباً.

وقال ديوكوفيتش بوضوح إن تركيزه حالياً سينصب على حصد مزيد الألقاب الكبرى، مؤكداً أنه سيعدل برنامج مشاركته في البطولات من أجل تحقيق هذا الهدف.

مزيد الألقاب الكبرى

وقال اللاعب الصربي بعد التتويج بلقب أستراليا المفتوحة: «هل أفكر في الفوز بمزيد الألقاب الكبرى وتحطيم الأرقام القياسية. بالطبع نعم. أفكر في ذلك».

وأضاف: «كما أن معظم انتباهي وطاقتي من اليوم فصاعداً وحتي اعتزال التنس ستكون موجهة نحو البطولات الكبرى بهدف الفوز بالمزيد من ألقابها».

ولم يشارك فيدرر الذي سيكمل عامه 40 في أغسطس المقبل، في أي بطولة منذ هزيمته أمام ديوكوفيتش في قبل نهائي أستراليا المفتوحة في 2020، وسيعود إلى الملاعب في بطولة قطر هذا الأسبوع بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة العام الماضي.

وقال النجم السويسري المخضرم إنه استمتع باللعب في مواجهة ديوكوفيتش، وإن المواجهات بينهما أخرجت أفضل ما في جعبة كل منهما.

وقال فيدرر في لقاء عبر «إنستغرام» قبل انطلاق بطولة قطر: «في مواجهة أفضل اللاعبين أنت تعلم أن عليك تقديم أفضل ما لديك من أداء».

وأضاف: «وبصفة خاصة في مواجهة لاعب مثل نوفاك الذي يقدم أداءً فريداً. فهو يمكنه الدفاع بصورة جيدة جداً والهجوم. وهو يملك توازناً متميزاً جداً ولهذا السبب هو واحد من أفضل اللاعبين على مر العصور».

وأردف اللاعب السويسري: «سعدت باللعب في مواجهته وهو واحد من اللاعبين الذين جعلوني لاعباً أفضل. ومن الجيد أنه موجود في اللعبة».