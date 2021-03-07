ميسي يحضر مع أبنائه لاختيار حكومة برشلونة الجديدة

لابورتا في الانتخابات (فرانس برس)

فتحت صباح الأحد مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخبات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني المأزوم التي من شأنها أن تشكل نقطة مفصلية لمستقبل الفريق.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على الرئاسة وهم جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا، وسط أجواء ثقيلة تلقي بظلالها على النادي الكتالوني العريق الذي يعاني أزمة رياضية ويرزح تحت ديون طائلة وسط ضبابية حول مستقبل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكتب النادي على موقعه الرسمي الأحد «إنها الساعة الحاسمة، لقد بدأ اليوم الانتخابي، في الساعات الاثنتي عشرة المقبلة، سينتخب الأعضاء الحكومة الجديدة لبرشلونة حتى العام 2026».

وقال لابورتا بعد الإدلاء بصوته في ملعب «كامب نو» عند الساعة العاشرة «هذه أهم انتخابات في تاريخ برشلونة، فلتجعلنا نسبة المشاركة العالية أكثر من مجرّد نادٍ»، في إشارة إلى شعار البلاوغرانا.

وتابع المرشح الأوفر حظًا الذي ترأس مجلس إدارة النادي بين العامين 2003 و2010 في بداية العصر الذهبي للمدرب بيب غوارديولا «فليكن هذا اليوم يوم ديمقراطية للنادي، أود أن أشكر كل فريق حملتي الانتخابية، والمتطوعين والعاملين في النادي والأعضاء الذين سمحوا بإجراء هذه الانتخابات».

كما أدلى كل من فريشا وفونت بصوتيهما حيث أمل كلاهما بمشاركة كبيرة في الانتخابات الأهم في التاريخ الحديث للنادي، حيث توافد لاعبو الفريق الأول إلى ملعب «كامب نو» للإدلاء بأصواتهم كسيرجيو بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر مع أحد أبنائه.