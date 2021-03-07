ميسي يحضر مع أبنائه لاختيار حكومة برشلونة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 02:14 مساء
لابورتا في الانتخابات (فرانس برس)

فتحت صباح الأحد مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخبات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني المأزوم التي من شأنها أن تشكل نقطة مفصلية لمستقبل الفريق.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على الرئاسة وهم جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا، وسط أجواء ثقيلة تلقي بظلالها على النادي الكتالوني العريق الذي يعاني أزمة رياضية ويرزح تحت ديون طائلة وسط ضبابية حول مستقبل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكتب النادي على موقعه الرسمي الأحد «إنها الساعة الحاسمة، لقد بدأ اليوم الانتخابي، في الساعات الاثنتي عشرة المقبلة، سينتخب الأعضاء الحكومة الجديدة لبرشلونة حتى العام 2026».

وقال لابورتا بعد الإدلاء بصوته في ملعب «كامب نو» عند الساعة العاشرة «هذه أهم انتخابات في تاريخ برشلونة، فلتجعلنا نسبة المشاركة العالية أكثر من مجرّد نادٍ»، في إشارة إلى شعار البلاوغرانا.

وتابع المرشح الأوفر حظًا الذي ترأس مجلس إدارة النادي بين العامين 2003 و2010 في بداية العصر الذهبي للمدرب بيب غوارديولا «فليكن هذا اليوم يوم ديمقراطية للنادي، أود أن أشكر كل فريق حملتي الانتخابية، والمتطوعين والعاملين في النادي والأعضاء الذين سمحوا بإجراء هذه الانتخابات».

كما أدلى كل من فريشا وفونت بصوتيهما حيث أمل كلاهما بمشاركة كبيرة في الانتخابات الأهم في التاريخ الحديث للنادي، حيث توافد لاعبو الفريق الأول إلى ملعب «كامب نو» للإدلاء بأصواتهم كسيرجيو بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر مع أحد أبنائه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موزمبيق: أنصار «داعش» يتسببون في أزمة جوع ونزوح 670 ألف شخص
دولى
المصراتي يطالب بمراجعة الأرقام «الفلكية» في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تتخطى الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم
دولى
دياب يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
عربى
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
«فاو» تدق ناقوس الخطر: ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديدا
ليبيا
قادمة من لبنان.. النيجر تعلن عن أكبر عملية ضبط للقنب الهندي قبل تهريبها إلى ...
ليبيا
بعد نفي «مواصلات الوفاق».. وزير إسرائيلي: تسرب النفط الإيراني في «المياه ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فينغر يقدم اقتراحا جديدا مثيرا حول التسلل