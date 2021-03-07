ثنائية جديدة لمبابي قبل مواجهة سان جيرمان لبرشلونة في دوري الأبطال

كيليان مبابي (فرانس برس)

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بتسجيله ثنائية في مرمى بريست (3-صفر) السبت في الدور الـ16.

ومنح مبابي التقدم لباريس سان جرمان في الدقيقة التاسعة، وأضاف الإسباني بابلو سارابيا الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يسجل مبابي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 77، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأكد فريق العاصمة، حامل لقب المسابقة والرقم القياسي في عدد الألقاب (13)، جاهزيته لاستضافة برشلونة الإسباني الاربعاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما حسم مباراة الذهاب في كامب نو بفوز كبير 4-1.

وخلافا لمعاناته في دور الـ32 عندما تغلب بصعوبة على فريق كاين من الدرجة الثانية 1-صفر في مباراة تعرض فيها نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى إصابة أبعدته عن الملاعب حتى الآن، لم يجد لاعبو فريق العاصمة أي صعوبة في تخطي عقبة بريست.