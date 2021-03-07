مواجهات شاقة لآرسنال في الدوري الإنجليزي والأوروبي

أرتيتا يعطي تعليماته لألكسندر لاكازيت (فرانس برس)

دخل آرسنال اللقاء باحثا عن الثأر من بيرنلي الذي فاز عليه ذهابا في ملعبه 1-صفر، لكن ورغم تجنبه أقله السقوط مرتين أمام الأخير خلال موسم واحد للمرة الأولى منذ 1962-1963، غادر تورف مور بنقطة واحدة مخيبة.

وبتعادله الخامس للموسم، رفع فريق آرسنال مع مدربه أرتيتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر وبفارق تسع نقاط عن جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، مما يجعل مشواره في «يوروبا ليغ» مصيريا هذا الموسم لأن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة العودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال الإسباني ميكيل ارتيتا مدرب آرسنال «إنه أمر معقّد حقيقة، لدي شعور أنه نظرًا للطريقة التي نلعب بها راهنًا، نحن قادرون على الفوز بأي مباراة، ولكن إذا أعطيت شيئًا للخصم في إشارة إلى الخطأ الدفاعي، أي شيء قد يحصل، هذه النقطة التي يجب أن نعمل على تحسينها كثيرًا».

وبهذه النتيجة، تحضر آرسنال الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب منافسه للمباراة التاسعة تواليا، وتحديدا منذ ديسمبر 1973، بطريقة مهزوزة لزيارته الخميس إلى اليونان، حيث يلتقي أولمبياكوس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ» حيث يأمل تجنب سيناريو الموسم الماضي حين خرج من دور الـ32 على يد منافسه بعد فوزه ذهابا في بيرايوس 1-صفر وخسارته إيابا في ملعبه 1-2 بعد التمديد.

وستكون مباراة الخميس الأولى لآرسنال ضمن سلسلة من المواجهات الشاقة، إذ إنه مدعو للقاء جاره توتنهام الأحد في الدوري ثم أولمبياكوس إيابا وبعدها جاره الآخر وست هام الذي فرض نفسه مفاجأة الموسم بامتياز، قبل أن يلتقي ليفربول حامل اللقب.