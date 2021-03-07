لا مخطط لتغيير شعار دوري السلة الأميركي تيمنًا ببراينت في الوقت الحالي

شعار دوري كرة السلة الأميركي (فرانس برس)

أكد مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر أن الرابطة لا تنوي تغيير الشعار «الأيقوني» للبطولة، على رغم الأصوات المطالبة بجعل الراحل كوبي براينت صورة الدوري، بمن فيهم نجم بروكلن نتس كايري ارفينغ.

وقال سيلفر خلال مؤتمر صحفي عبر الاتصال بالفيديو على هامش مباراة كل النجوم «أول ستار» في أتلانتا اليوم الأحد إن «الشعار أيقوني، لا يبدو أنه الوقت المناسب لتغييره»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومنذ مصرع أسطورة لوس أنجليس ليكرز عن 41 عامًا وابنته جيانا وسبعة آخرين في تحطم مروحية في يناير 2020، حصلت عريضة لتخليد ذكرى براينت للأبد بجعله الشعار الجديد لـ«الأن بي إيه» على أكثر من ثلاثة ملايين توقيع.

ولم يخف ارفينغ رغبته في ذلك خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قال «كان النموذج لجيلنا، نريد أن نضع معيارًا ومثالا، مثل هذا التميز، بوضع كوبي براينت على الشعار، نعم، يجب أن يحدث ذلك، أنا لا أهتم بما يقوله أي أحد، أسّس الملوك السود الدوري، هذا هو بالضبط موقفي».

ويتألف الشعار الحالي من الصورة الظلية لجيري وست أسطورة لوس أنجليس ليكرز الذي احترف في صفوفه طوال مسيرته، أسوة ببراينت، بين عامي 1960 و1974، والذي قال سابقًا إنه سيكون سعيدًا بتغييره.

إلا أن سيلفر أكد أن الرابطة لم تطرح هذا الموضوع على الطاولة.

وأطلقت رابطة الدوري اسم براينت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم، وقال سيلفر إنها قد تعيد النظر في نهاية المطاف في فكرة تحديث الشعار، «ولكن في الوقت الراهن يبدو الشعار مناسبًا».