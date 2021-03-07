برشلونة ينجح قبل ساعات من انتخاباته المصيرية وديربي مدريد

لاعبو برشلونة يحتفلون (فرانس برس)

خرج برشلونة بانتصار مهم من أرض أوساسونا 2-صفر السبت في آخر مباراة له قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سيأمل أن يخرج قطبا مدريد بتعادل في ديربي العاصمة اليوم الأحد.

وسجل جوردي ألبا والبديل ايلايش موريبا هدفي الضيوف، ورفع النادي الكتالوني رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث عن غريمه الأزلي ريال الثالث ونقطتين عن المتصدر أتلتيكو اللذين يلتقيان في مباراة في غاية الأهمية، علمًا بأن الأخير يملك مباراة أقل من عملاقي إسبانيا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وخاض برشلونة مباراته الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين الأحد هم جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا، وسط أجواء ثقيلة تلقي بظلالها على النادي الذي يعاني أزمة رياضية ويرزح تحت ديون طائلة وسط ضبابية حول مستقبل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.